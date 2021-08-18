Россияне стали гораздо больше тратить на услуги автосервиса и моек. Средний чек за первое полугодие 2021 года вырос на 10% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса «Чек Индекс».

«Средний чек затрат за одно посещение автосервисов, автомоек за первое полугодие 2021 года в России составил 2 319 рублей. Это на 10% выше аналогичного периода 2020 года. Средний чек затрат за одно посещение автосервисов, автомоек в Свердловской области составил 3 980 рублей, что выше на 14%», — рассказали в пресс-службе.

При этом рост среднего размера затрат на услуги автосервисов произошел из-за роста стоимости техобслуживания и комплектующих.