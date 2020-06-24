Россияне стали возвращать деньги на валютные вклады

По сообщению регулятора, к началу лета общий объем средств на валютных вкладах россиян составил почти 89 миллиардов долларов. С начала года соотечественники активно закупались валютой и снимали ее со своих счетов. Наибольший спрос на валюту зафиксировали в марте на фоне паники на фондовых рынках. Жители России сняли со своих валютных счетов почти пять миллиардов долларов.

Как рассказал РБК старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, россияне понесли валюту обратно в банки, потому что стали меньше беспокоиться об экономической ситуации.

«Опасения возникновения серьезных проблем в банковской системе сошли на нет, и какая-то часть вкладчиков начала возвращать средства в банки», — рассказал собеседник.

После того, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии, валютный рынок начало лихорадить. Рубль в середине марта достиг абсолютного минимума с 2016 года, и граждане России бросились скупать и обналичивать валюту.