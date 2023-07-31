Деньги 31 июля 2023, 01:38 Россияне стали в два реже вкладываться в валюту Аналитик БКФ Осадчий: россияне сократили валютные вклады до 48,4 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Валютные вклады россиян сокращаются. За июнь 2023 года объемы упали на 1,2 миллиарда долларов. А с 22 февраля 2022-го они уменьшились почти в два раза. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«За первое полугодие 2023 года они (валютные вклады физлиц — прим.ред.) сократились на 9,7 миллиарда долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое — на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5%», — отметил Осадчий.

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По его мнению, основная причина этого явления кроется в «полузамораживании» валютных вкладов из-за введения ограничений Центрального банка в марте прошлого года.

В большинстве случаев валютные вклады россиян уходят в иностранные банки или в наличную валюту, заявил Осадчий. Это подтверждает статистика о росте валютных депозитов жителей России в зарубежных банках. С февраля 2022 года по май 2023-го они выросли почти на 43 миллиарда долларов.

Ранее экономист Андрей Лобода спрогнозировал, как в августе будет меняться курс рубля. По его мнению, он будет зависеть от цен на нефть и изменений в ОПЕК, от июльской инфляции и от результатов саммита БРИКС.