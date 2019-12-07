  • Россияне стали реже подавать на рефинансирование кредитов

    07 декабря 2019, 06:08

    Светлана Степанова

    Брать новые кредиты для того, чтобы погасить старые, россияне стали гораздо реже. Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что доля обращений о перекредитовании снизилась до 11,8%. Это не 1,9 процентного пункта меньше, чем в 2018 году. Подробности опубликовало РИА «Новости».
    Россияне стали реже подавать на рефинансирование кредитов

    «Средняя доля потребительских кредитов, которые отправляются на рефинансирование ранее полученных кредитов, в 2019 году снизилась с 13,7% до 11,8%», — заявил Лагуткин.

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    По мнению эксперта, данная динамика связана с уравниванием процентных ставок между банками. В период с 2016 по 2018 год старые и вновь получаемые кредиты с точки зрения выплачиваемых клиентом банка процентов разнились более значительно. Особенно часто потребители обращались с просьбой рефинансирования кредитов, которые были получены в 2014 и 2015 годах. Тогда в России на фоне кризиса ссуды банки выдавали под большой процент.

    «Учитывая новости о снижении банками как минимум номинальных процентных ставок по кредитам в третьем-четвертом кварталах 2019 года, можно ожидать некоторого роста доли кредитов, направляемых на рефинансирование в ближайшей перспективе», — озвучил свой прогноз Лагуткин.

    В Объединенном кредитном бюро отметили, что в третьем квартале 2019 года граждане России рефинансировали 22 тысячи кредитов, выданных на приобретение жилья. Это почти в 2,5 раза меньше, чем за такой же период годом ранее. Объемы рефинансируемой ипотеки также сократились.