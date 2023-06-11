Деньги 11 июня 2023, 03:19 Россияне стали реже использовать банковские карты «Известия»: число активно используемых россиянами карт упало на 3% Unsplash

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Россияне стали реже использовать банковские карты. В первом квартале 2023 года число активно используемых карт, по которым проводили хотя бы одну операция, резко уменьшилось, сообщили «Известия».

По данным Центробанка, количество выпущенных банковских карт увеличилось на 2,9% год к году. Число активно используемых карт (по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция) сократилось на 3%.

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Среди физических лиц количество таких карт стало меньше на 7,39 миллиона (2,9%), у юридических — на 269 тысяч (9,8%). При этом, наблюдается спад объема операций с использованием карт. Речь идет о снятии наличных, оплате товаров и прочее. Этот объем упал на пять триллионов рублей (11,9%).

Мошенники научились красть деньги с чужих карт с помощью кодов или оплачивать покупки за чужой счет. Эксперты в сфере информационной безопасности рассказали о безопасных способах оплаты по QR-коду. Чтобы обезопасить себя на кассе, код лучше сгенерировать сразу перед оплатой.