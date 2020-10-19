Россияне стали реже брать кредиты из-за коронавируса

Пандемия коронавируса спровоцировала падение спроса на потребительские кредиты в стране. Россияне все чаще стали отказываться от уже одобренных банками кредитов.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» посчитало долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков, передает РБК. По их данным, с января по август всего 31% россиян соглашались на условия и брали кредит. В прошлом году в тот же период желающих было на 13,1% больше.

Самое минимальное значение в этом году было в мае — 29,4%. Летом показатели немного улучшились, но не достигли докризисных значений.

Директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков считает, что отказ от кредитов напрямую связан с пандемией. Люди стали осторожнее оформлять сделки. Также эксперты уверены, что неопределенность касательно экономический перспектив тоже мешает принять решение в пользу кредитов. Тем не менее, не исключен вариант маркетинговых уловок банков: когда в рекламе одни условия, а в документе немного другие.

Ранее коллекторы назвали причины, из-за которых жители России перестали выплачивать кредиты.