Россияне стали покупать меньше алкоголя и больше лекарств

Россияне стали тратить меньше денег на алкоголь. По сравнению с 2019 годом, средний чек в алкомаркетах сократился на 14%. При этом люди начали оставлять больше денег в аптеках — там средний чек увеличился на 15%.

Об этом сообщил RT со ссылкой на исследования компании «Такском», которые оказались в распоряжении издания.

Специалисты выяснили что с января по август 2020 года россияне в среднем тратили на покупки в алкогольных магазинах 447 рублей. За тот же период в 2019 году средний чек на покупки в алкомаркетах составлял 519 рублей — на 14% больше.

Продажи сократились и в сегменте HoReCa — речь идет о гостиницах, ресторанах, кафе, барах, а также о поставщиках продуктов и оборудования для этих заведений. В этом году средний чек упал на 18% и составил 990 рублей против 1,2 тысяч рублей в 2019 году.

Меньше денег стали тратить и в супермаркетах страны — там средний чек снизился на 6%. Если в 2019 году он равнялся 755 рублям, то в этом году опустился до 707 рублей.

Однако эксперты зафиксировали, что в категории «Магазины у дома» продажи незначительно выросли. Там средний чек увеличился на 1% — с 348 рублей до 350 рублей.

При этом россияне стали оставлять больше денег в аптеках и на АЗС. Там средний чек вырос на 15% и 11% и достиг 610 рублей и 1390 рублей соответственно.

Всего специалисты проанализировали более 22 миллиардов кассовых чеков из перечисленных заведений.