Россияне стали откладывать больше средств в евро и долларах

«С начала года валютная составляющая счетов физлиц снизилась на 8% в валюте счета, однако с августа 2020 года доля счетов в долларах и евро начала увеличиваться», — приводит агентство текст сообщения банка «Уралсиб».

Согласно опросу, который агентство провело среди кредитных организаций, клиенты «Русского стандарта» в 98,6% случаев хранят сбережения в рублях. Остальные 1,4% хранятся в иностранной валюте. Доля рублевых сбережений в Абсолют банке занимает 95%. В долларах хранят свои средства 4% вкладчиков, а в евро — 1%.

В Газпромбанке 88,41% составляют вклады в рублях, в долларах — 9,79% и в евро — 1,8%. Некоторые соотечественники предпочитают экзотическую валюту: британские фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани.

В последние дни курс рубля стал падать по отношению к бивалютной корзине. По оценкам экспертов, иностранная валюта стала дорожать на фоне ухудшения эпидемической ситуации, истории с Алексеем Навальным и сложной обстановкой в Белоруссии.