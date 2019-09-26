Россияне стали охотнее платить за онлайн-развлечения

Россияне назвали самые острые проблемы страны Подробнее

С сентября 2018 года у россиян увеличилось количество онлайн-подписок на 69,7%. Они стали в среднем больше платить за онлайн-развлечения на 65,3%.

«Общая сумма потраченных на эту статью расходов средств пользователей в сентябре на 23 число увеличилась на 30,1% по сравнению с сентябрем 2018», — отметили специалисты сервиса.

В исследовании сказано, что за год прирост в сегменте цифровых развлечений и контента составил около 45%. Эксперты убеждены: пользователи стали охотнее покупать подобную услугу. По мнению исследователей, осенью и зимой показатели продолжат свой рост, так как холодная погода заставляет сидеть дома, развлекая себя онлайн-контентом.

Также исследование показало, что россияне готовы платить за digital entertainment больше, если они почувствуют простоту и доступность форм и способов оплаты.