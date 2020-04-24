Россияне стали намного меньше покупать бензин

Россияне стали покупать меньше бензина на треть по сравнению с периодом до изоляции. Хуже всего с продажами топлива сейчас на юге России.

«Жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно — на 36% — упали продажи АИ-92», — говорится в исследовании ВТБ и входящего в группу этого банка оператора фискальных данных «Первый ОФД», его цитирует РИА «Новости».

В Южном федеральном округе спрос на бензин на второй неделе самоизоляции упал почти в два раза — на 46%. На Северном Кавказе практически также же сильное падение было на неделе с 30 марта по 5 апреля.

При этом цены на топливо остаются стабильными. АИ-92 в среднем стоит 42,5 рубля за литр, АИ-95 — около 46 рублей, дизель — 47,5 рубля.

Исследование проводилось во всех регионах России. Сравнивались объемы проданного бензина во время самоизоляции и среднего уровня марта.

Изоляция началась в России с 28 марта. В разных регионах действуют свои режимы, но жителям рекомендовали выходить из дома только по уважительным причинам. По последним данным, в России зафиксировали больше 68 тысяч случаев заражения коронавирусом.