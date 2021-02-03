Россияне стали набирать более крупные кредиты

Средний кредит достиг своего максимума в октябре (234 тысячи рублей), однако в ноябре снизился на 4%.

«После некоторого снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд — почти 234 тысячи рублей. Однако в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился», — приводит агентство слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Аналитики подсчитали, что самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в декабре 2020 года сформировался в Москве (506,7 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (345,8 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (344,9 тысячи рублей). В тройку лидеров рейтинга по росту размера потребкредитов вошли Кемеровская область (+52,8%), Алтайский край (+46,2%) и Оренбургская область (+43,3%).