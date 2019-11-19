Россияне стали меньше инвестировать в европейскую недвижимость

Отмечается, что за прошедший период 2019 года объем инвестиций составил 192 миллиарда евро. В 2018 году он достигал 223 миллиардов долларов.

За третий квартал 2019 года россияне вложили 69,5 миллиарда евро в европейскую недвижимость. Это значение на 4% снизилось относительно аналогичного периода 2018 года.

«Крупные транзакции россиян за рубеж продолжают сокращаться. По данным наших европейских коллег, в текущем году таких сделок в принципе не зафиксировано (по итогам трех кварталов 2019 года). Разумеется, были некрупные сделки, которые ниже радара международных консультантов», — процитировал сайт «Аргументы и факты» гендиректора CBRE в России Владимира Пинаева.

Крупными сделками в компании принято считать покупку недвижимости от 1 миллиона евро.

В CBRE допустили, что часть транзакций могла быть не публичной, и эти сделки не вошли в статистику.

Директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева отметила, что за период с 2017 года россияне снизили инвестиции в высокобюджетную lifestyle-недвижимость: загородные дома, виллы, апартаменты.

Основная же масса инвестиций граждан РФ в европейскую недвижимость составляет от 500 тысяч до 1 миллиона евро.