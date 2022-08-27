Россияне стали меньше интересоваться курсами валют

Россияне стали меньше интересоваться курсами иностранных валют. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ, рассказали в RT.

Сейчас только 39% следят за изменениями курсов валют по отношению к рублю. В марте и апреле 2022 года ими интересовался каждый второй.

Больше всего эта тема волнует людей с хорошим материальным положением (54%), чаще мужчин (50%), с высшим образованием (42%), с постоянной работой (41%), в возрасте от 25 до 44 лет (41%).

Весной каждый второй россиянин ожидал роста курса доллара и евро к рублю (53%), сегодня — только 35%, и это в основном люди с высшим образованием, предприниматели и занятые на руководящих должностях.

Доля ожидающих снижения стоимости валют снизилась с 31% до 26%. Зато количество уверенных в стабилизации курсов доллара и евро на текущих значениях выросло в четыре раза (7% в апреле, 28% сегодня).

Ранее специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин спрогнозировал падение курса рубля в долгосрочной перспективе и посоветовал россиянам 60–80% своих накоплений оставить в рублях, а оставшуюся часть равномерно распределить в долларах США, евро и юанях.