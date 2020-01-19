Россияне стали есть больше красной икры на Новый год

В последнюю неделю перед Новым годом спрос на икру вырос в 10 раз, после продажи сократились в 8,2 раза по сравнению с предновогодними днями, однако оставались довольно высокими. К окончанию новогодних каникул икру покупать перестали — спрос упал в 20,5 раза по сравнению с пиковыми значениями, до минимума продаж в летние месяцы.

Чаще всего россияне покупали самые маленькие банки с икрой весом 95 граммов, на них пришлось 54% продаж. Икру, расфасованную по 140 грамм, приобрели 4,55% покупателей, по 180 граммом — 3,95%.

Наиболее популярной оказалась продукция тех марок, на которую были максимальные скидки: «Дальневосточная компания», «Рыбный мир», «Путина» и «Тесей».

В основном выручку сделали крупные сети: на «Ленту» пришлась четверть продаж (24%). В «Магните» приобрели 16% продукции, 9% — в супермаркете «Окей», 7% — в «Пятерочке», 5% — в «Ашане», 4% — в «Перекрестке».