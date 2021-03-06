Россияне стали чаще скупать иностранную валюту

Россияне в феврале этого года стали покупать доллары и евро чаще, чем в январе. Американский доллар по-прежнему в приоритете у россиян при выборе валюты.

Число февральских операций с ним превышает показатели по евро в 2,5 раза, отметили в исследовании одного из банков. Его результаты привел ТАСС.

Банк также подсчитал — в общем количестве обменных операций в прошедшем месяце на продажу иностранных денег пришлось 55%, а на покупку — 45%. Однако относительно января количество покупок долларов в феврале увеличилось на 10%, а евро — на 9%. На фоне этого продажи доллара пошли вниз на 3%, а евро — на 13%.

Вместе с тем общий средний чек одной обменной операции практически не поменялся: 74 767 рублей против 74 801 рубля в январе. При этом он вырос на 25% в сравнении с февралем прошлого года.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко предсказал, что средний курс доллара в марте будет находиться в пределах 72-77 рублей, а евро — 87-93 рубля.

«В феврале рубль был волатилен в связи с геополитическими рисками — опасениями ужесточения санкционной политики новой администрацией США. На данный момент новые санкции США и ЕС в отношении РФ оказались без каких-либо серьезных экономических или секторальных ограничений. В марте в фокусе внимания будет мировой спрос на нефть, а также развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса, из-за чего ряд стран вновь объявляет краткосрочные локдауны», — объяснил Тимошенко.