Россияне стали чаще пользоваться овердрафтом

В апреле жители России стали активнее использовать дебетовые карты с оведрафтом. Задолженность по таким кредитам за год выросла в 3,4 раза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

С распространением кредиток этот вид карт стал менее популярным, однако в течение года россияне проявляли к ним повышенный интерес. По данным «Эквифакса», банки в апреле нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом почти в три раза до 18,4 тысячи штук. Средний лимит вырос на четверть до 34,8 тысячи рублей, а общий объем долгов по овердрафту увеличился в 3,4 раза до 639,5 миллиарда рублей

«Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен, скорее, техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин», — объяснили в бюро.

Ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков призвал следить за остатком денег на дебетовой карте, так как из-за подключенного овердрафта можно уйти в минус и стать должником.