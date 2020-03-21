    21 марта 2020, 05:58

    Россияне стали чаще обращаться в банки за потребительскими кредитами

    Валерия Шафирко

    Крупнейшие банки России на фоне обвала рубля и страхов распространения в стране коронавируса фиксируют рост спроса клиентов на потребительские кредиты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос кредитных организаций.

    Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил, что банк зафиксировал повышенный спрос на потребительские ссуды. Однако в пресс-службе Сбербанка отметили, что аномальных всплесков нет.

    В банке «Открытие» сообщили, что наблюдают локальный рост спроса на потребительские кредиты на уровне 15%. Как отметили в банке, рост заявок может быть связан с ожиданием повышения ставок на рынке. «Клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита „на потом“, решили не ждать повышения ставок», — заявил представитель банка.

    В Россельхозбанке зафиксировали рост заявок на потребкредиты на 14%. В «Уралсибе» рассказали почти о двукратном увеличении заявок на потребительские кредиты в марте по отношению к началу 2020 года.

    С начала марта число заявок на потребительские кредиты увеличилось и в «Почта банке». Там спрос возрос на 43%. Повышение увидели в Росбанке, стабильно высокий спрос видят и в Райффайзенбанке. «ОТП банк» зафиксировал «бум» в POS-кредитовании.

    Только банк «Дом.РФ» заявил о том, что спроса на этот вид кредитов у него стабилен.

    Накануне стало известно, что российские банки могут снизить ставки по ипотеке до 7−8% к 2024 году. Центробанк считает, что такая возможность вполне есть. С таким заявлением во время онлайн-конференции выступила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

    Речь идет о снижении надбавок к коэффициентам риска по кредитам на покупку жилья и по кредитам на договоры долевого участия для семей с детьми.

    Банк России оставил без изменения ключевую ставку на уровне 6% на фоне обвалившегося курса рубля, подешевевшей нефти и пандемии коронавируса.