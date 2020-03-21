Россияне стали чаще обращаться в банки за потребительскими кредитами

Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил, что банк зафиксировал повышенный спрос на потребительские ссуды. Однако в пресс-службе Сбербанка отметили, что аномальных всплесков нет.

В банке «Открытие» сообщили, что наблюдают локальный рост спроса на потребительские кредиты на уровне 15%. Как отметили в банке, рост заявок может быть связан с ожиданием повышения ставок на рынке. «Клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита „на потом“, решили не ждать повышения ставок», — заявил представитель банка.

В Россельхозбанке зафиксировали рост заявок на потребкредиты на 14%. В «Уралсибе» рассказали почти о двукратном увеличении заявок на потребительские кредиты в марте по отношению к началу 2020 года.

С начала марта число заявок на потребительские кредиты увеличилось и в «Почта банке». Там спрос возрос на 43%. Повышение увидели в Росбанке, стабильно высокий спрос видят и в Райффайзенбанке. «ОТП банк» зафиксировал «бум» в POS-кредитовании.

Только банк «Дом.РФ» заявил о том, что спроса на этот вид кредитов у него стабилен.

Накануне стало известно, что российские банки могут снизить ставки по ипотеке до 7−8% к 2024 году. Центробанк считает, что такая возможность вполне есть. С таким заявлением во время онлайн-конференции выступила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Речь идет о снижении надбавок к коэффициентам риска по кредитам на покупку жилья и по кредитам на договоры долевого участия для семей с детьми.

Банк России оставил без изменения ключевую ставку на уровне 6% на фоне обвалившегося курса рубля, подешевевшей нефти и пандемии коронавируса.