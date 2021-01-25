Россияне стали чаще идти на контакт с коллекторами
Заемщики начали активнее погашать задолженности в канун Нового года. Коллекторы отмечают, что декабрь стал наиболее удачным месяцем: средний платеж достиг максимальных значений и составил 3,8 тысячи рублей, что на 20,3% выше, чем в ноябре 2020 года.
Клиенты вместе с тем стали чаще контактировать со взыскателями. Так, в последний месяц прошлого года каждый четвертый заемщик обещал коллекторам оплатить долг, что является рекордным значением с 2018 года. Соответствующие данные статистики со ссылкой на материалы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств приводит РБК.
Ассоциация банков России ранее в январе обратилась в нижнюю палату парламента в связи с планируемыми поправками к закону «О потребительском кредите», согласно которым кредитные организации могут обязать сообщать потенциальным заемщикам причины отказа в предоставлении займа.