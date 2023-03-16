Деньги 16 марта 2023, 04:26 Россияне стали чаще хранить сбережения в юанях. Китайская валюта обогнала евро «Известия»: юань стал вдвое популярнее евро у россиян для хранения сбережений РИА «Новости»

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Китайский юань стал вдвое популярнее в плане хранения сбережений у россиян. Китайская валюта обогнала евро, вытеснив его из тройки лидеров, сообщили «Известия», ссылаясь на исследование «Финама».

Спустя год после ввода санкций выяснилось, что 17% жителей России держат деньги в китайской валюте и только 8% — в евро. На первом месте в рейтинге для хранения сбережений стоит рубль, который выбирают более трети россиян. На втором месте — доллар США, в котором держат накопления 28,3% граждан.

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На четвертой и пятой позициях расположились гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%). Остальные 1,3% приходятся на валюту других стран.

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Популярность юаня подтверждают крупные брокерские и кредитные организации. Основной причиной небывалого спроса эксперты называют разразившийся в 2022 году геополитический кризис и санкции. Это сказалось на репутации основных валют, которые традиционно использовались россиянами для сбережения средств.

Ранее сообщалось, что переводить деньги из России за границу станет сложнее. Сервис «Золотая корона», который помогал отправлять средства с российских карт за рубеж, прекратил работать с банками, попавшими под санкции.