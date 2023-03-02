Деньги 02 марта 2023, 04:04 Россияне стали чаще брать сразу несколько кредитов «Известия»: у каждого седьмого заемщика есть минимум четыре активных кредита РИА «Новости»

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На каждого седьмого заемщика оформлено четыре и более активных кредитов. По итогам 2022 года доля таких клиентов увеличилась с 11,6% в январе года до 13,8% к концу декабря, сообщил «Известиям» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Кроме того, среднее число ссуд на одного банковского клиента за год также выросло с 1,9% до 2,05%. По словам Лагуткина, это связано с тем, что банкам нужно продать дополнительные займы, например, кредитные карты.

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По данным на 1 июля 2022 года, более трех займов имели 5,2 миллиона граждан. С начала года их количество достигло 5,4%, сообщили в пресс-службе Центробанка. Однако в этом году регулятор прогнозирует снижение кредитования клиентов, у которых уже много кредитов. Это связано с тем, что в 2023 году ужесточили лимиты на выдачу высокорискованных займов.

Для банков важно не число кредитов у одного заемщика, а качество их обслуживания, пояснил директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. Если у человека много необеспеченных ссуд, значит у него есть проблемы с платежеспособностью.

Эту точку зрения поддержал зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Он добавил, что в любой кризис спрос на заемные средства повышается.