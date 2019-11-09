Россияне стали брать займы в МФО больше, но реже

В третьем квартале БКИ выдали гражданам России 4,3 миллиона займов. Произошло снижение объема приблизительно на 5%. Показатель составил 58,2 миллиарда рублей.

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«Если сравнивать третий квартал 2019 года со вторым, то рынок демонстрирует падение: количество выдач сократилось на 16%, а объем — на 5%», — заявил руководитель «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Он подчеркнул, что это связано с давлением на микрофинансовые организации (МФО) в России. Были введены ограничения на размер процентной ставки, требования рассчитывать показатель долговой нагрузки и других причин.

Организации, предоставляющие микрозаймы, о нововведениях знали заранее и подготовились к ним. Например, многие отказались от займов до зарплаты, которые считаются наиболее рисковым сегментом.

В среднем россияне в третьем квартале брали суммы на 14% больше, чем раньше, то есть примерно 13-14 тысяч рублей. Лагуткин подчеркнул, что тенденция к снижению количества выданных займов в ближайшее время сохранится.