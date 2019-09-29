Россияне стали брать меньше ипотечных кредитов

Специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» провели исследование, результаты которого показали, что жители России за восемь месяцев 2019 года взяли на 13,5% меньше кредитов, чем за аналогичный период 2018 года. Всего же с 1 января по 31 августа в стране было выдано 311 тысяч ипотечных кредитов. Об этом сообщило РИА «Новости».

За последний год на 3,1% вырос объем выданной ипотеки. Сейчас этот показатель составляет 787,7 миллиарда рублей. Эксперты заявили о прекращении роста сегмента ипотечного кредитования, так как объем новых выдач снизился по сравнению с максимумами конца 2018 года. В 2019 году новые рекорды не прогнозируются.

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Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин сообщил, что рынок ипотечного кредитования в России переживает процесс перехода в новую стадию. Все еще действуют естественные процессы: насыщение рынка, отложенный спрос. Но вступление в силу нововведений, связанных с расчетом показателя долговой нагрузки, в России снизится доля «хороших» ипотечных заемщиков. Специалист подчеркнул, что станет гораздо меньше людей, которым банки будут готовы на длительный срок предоставлять солидные суммы.

ЦБ России не раз говорил о росте долговой нагрузки граждан России. В сентябре 2019 года этот показатель превысил рекорды 2013–2014 года на ¾ территории страны. Чтобы замедлить темпы роста так называемого необеспеченного потребительского кредитования, с 1 октября будет введен показатель долговой нагрузки. Его банковские организации обязаны будут рассчитывать, когда заемщик обращается к ним для оформления кредита.