Россияне стали брать больше займов «до зарплаты»

Российские микрофинансовые организации (МФО) в первый месяц 2021 года выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты», что на 23,1% больше, чем годом ранее. Об этом заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с декабрем 2020 года количество выдач снизилось на 4%, сказано на сайте организации.

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», — рассказала генеральный директор НБКИ Александра Викулина.

По ее словам, рост связан с увеличением доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%» Больше всего займов в прошедшем январе выдали в Москве — 97,9 тысячи. На втором месте Московская область с 87 тысячами. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край (73,8 тысячи).

Сбербанк в конце февраля объявил о том, что увеличивает период льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет. Взять кредит можно по программе «Господдержка-2020».