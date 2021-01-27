Россияне стали больше тратить на муку, хлеб и гречку

В первом месяце 2021 года россияне стали больше тратить денег на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. Об этом сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

По их данным, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% — 29 рублей. Траты на муку и подсолнечное масло увеличились на 3%, до 71 рублей и 107 рублей соответственно. Об этом пишет РИА «Новости».

Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей. Но сахар снизился на 4% — до 52 рублей. При этом по сравнению с прошлым годом сахар подорожал на 68%.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года в ходе совещания с правительством указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, рост стоимости продуктов — попытка подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем».

В конце января пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявил, что цены на продукты регулярно отслеживается. И принятые правительством меры для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, Кремль посчитал эффективными.