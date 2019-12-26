Россияне стали больше тратить на лекарства от простуды и гриппа

По информации ИА Nation News, в ноябре этого года россияне в среднем тратили 155 рублей на противовирусные средства. Согласно статистическим данным, за антибиотики отдавали на три процента больше, а на спрей и капли от насморка — на 5,5%.

Медики посоветовали обращаться ко врачу при обнаружении первых признаков простуды. По их мнению, также не стоит пренебрегать больничным. Это особенно важно в период повышенной опасности ОРВИ.