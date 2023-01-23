Деньги 23 января 2023, 02:31 Россияне стали больше тратить на лекарства и ЖКХ Опрос «Ромир» показал, что у россиян выросли расходы на лекарства РИА «Новости»

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Россияне за последние шесть месяцев стали меньше тратить на путешествия и рестораны: большая часть расходов пошла на лекарства и ЖКХ. Это показали результаты опроса консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир». С результатами ознакомилось РИА «Новости».

По результатам исследования, респонденты заявили о снижении расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом увеличилась статья расходов на ЖКХ, лекарственные препараты, медицинские услуги, продукты и бытовую химию.

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Уточняется, что потребители не ждут дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они указали на прирост за последние полгода. В категориях бытовой химии и медуслуг зафиксирован двукратный разрыв, по ЖКХ, связи и питанию дома он составил более 11%.

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«Россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в данных категориях и не планируют дальше наращивать по ним расходы», — отметил младший партнер консалтинговой компании Евгений Якушкин.

В ходе опроса российские потребители обозначили сокращение расходов на крупные покупки. При этом большинство россиян не рассматривают переезд в другую страну.