Россияне стали активнее сдавать жилье в аренду

В крупных городах России предложение квартир в аренду увеличилось до 50%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

По информации аналитиков сервиса, за последние два месяца число объявлений о сдаче однокомнатных квартир выросло на 47-50%, двухкомнатных — на 39%, трехкомнатных — на 32%.

Эксперты отмечают, что многие арендодатели склонны занижать стоимость аренды, поскольку считают, что люди начнут массово переезжать и опасаются остаться без съемщиков.

«Но некоторые, наоборот, завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить свой доход», — отметил представитель сервиса.

Также эксперты отмечают, что предложение об аренде растет с оттоком мигрантов, а также в связи с возвращением в родные города россиян, лишившихся работы.

Ранее россияне пожаловались на сервис аренды жилья Airbnb, который объявил о прекращении работы с жителями РФ и Белоруссии. По словам пользователей, им не возвращают деньги за уже совершенное бронирование и не отвечают на сообщения. Кроме того, ряду пользователей написали, что «оплата от русских не нужна».