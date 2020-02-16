Россияне среднего возраста оказались главными жертвами мошенников

По его словам, основным видом мошенничества с банковскими картами стали телефонные звонки из псевдобанков. Звонящие используют социальную инженерию — выманивают конфиденциальную информацию на основе открытых данных или слитых баз.

«По сути, для завязки разговора всего-то нужно знать номер телефона и фамилию, имя, отчество», — отметил представитель Центробанка.

Человек сам рассказывает злоумышленникам, в каком банке у него счета, диктует номер карты и код на ее обороте. По мнению Сычева, жертвы мошенников излишне доверяют технологиям и своим соцсетям (там распространены просьбы выручить деньгами, которые отсылают мошенники со взломанных страниц).

В среднем, по данным ЦБ, преступники крадут со счетов по 10-15 тысяч рублей, хотя встречаются и миллионные кражи.