    16 февраля 2020, 22:49

    Россияне среднего возраста оказались главными жертвами мошенников

    Кирилл Фролов

    Жертвами телефонных мошенников в большинстве случаев являются не пенсионеры, а люди в возрасте от 28 до 55 лет. Об этом «Российской газете» рассказал замглавы департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.
    Россияне среднего возраста оказались главными жертвами мошенников

    По его словам, основным видом мошенничества с банковскими картами стали телефонные звонки из псевдобанков. Звонящие используют социальную инженерию — выманивают конфиденциальную информацию на основе открытых данных или слитых баз.

    «По сути, для завязки разговора всего-то нужно знать номер телефона и фамилию, имя, отчество», — отметил представитель Центробанка.

    Человек сам рассказывает злоумышленникам, в каком банке у него счета, диктует номер карты и код на ее обороте. По мнению Сычева, жертвы мошенников излишне доверяют технологиям и своим соцсетям (там распространены просьбы выручить деньгами, которые отсылают мошенники со взломанных страниц).

    В среднем, по данным ЦБ, преступники крадут со счетов по 10-15 тысяч рублей, хотя встречаются и миллионные кражи.