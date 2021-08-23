Россияне смогут заранее узнать размер своей будущей пенсии по старости

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ о том, каким образом россияне будут узнавать о размере будущей пенсии и о сумме своих накоплений. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сведения смогут получить женщины после 40 лет и мужчины после 45 лет. Разумеется, в том случае, если они еще не получают пенсионных выплат и не видят их размер воочию. Обновляться информация будет раз в три года. Ознакомиться с ней можно будет в личном кабинете на Госуслугах или в Пенсионном фонде. Приказ вступит в силу с 2022 года.

О будущем документе говорилось уже давно. Эксперты советуют россиянам не пренебрегать возможностью ознакомиться с суммой своих пенсионных накоплений. Они отмечают, что в расчеты ПФР действительно могут закрасться ошибки.

Данные из трудовой книжки желательно заранее сверить с теми сведениями, которые поступили в Пенсионный фонд. Иногда в ПФР могут счесть, что такого места работы в момент трудоустройства еще не было. Или настаивать, что организация не платила в фонд страховые взносы. В таком случае россиянин должен быть готов доказывать свою правоту — даже через суд, если это потребуется.