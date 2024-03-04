Деньги 04 марта 2024, 07:59 Россияне смогут вернуть увядшие цветы в магазин даже без чека — депутат Депутат Говырин: россияне вправе вернуть деньги за подмерзшие и увядшие цветы Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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По российскому законодательству покупатель сможет вернуть деньги за испорченные цветы даже при отсутствии чека. Для этого можно обратиться в налоговую службу и в суд, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если они подмерзли, пока курьер их вез из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках», — сказал он.

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В случае, если цветы оказались некачественными, Алексей Говырин посоветовал сначала пойти к продавцу. Депутат предупредил, что если в предпраздничной спешке флорист не успел выдать чек, можно обратиться в Федеральную налоговую службу через сайт или приложение. После этого покупатель сможет потребовать перерасчета или возврата средств, а при отказе пойти в суд.

Большим спросом в феврале–марте пользовались тюльпаны, мимоза, первоцветы и гиацинты. Исполнительный директор тепличного комплекса «Подосинки» Ирина Земцова заявила, что розы покупали круглый год, независимо от праздников.