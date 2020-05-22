Россияне смогут вернуть деньги за билеты при режиме ЧС. Госдума одобрила законопроект

Россияне смогут отказаться от поездки и вернуть деньги за билеты на самолет, поезд или водный транспорт при угрозе возникновения или введении режима ЧС. Закон, который приняла Госдума, закрепляет права пассажиров и при режиме повышенной готовности.

Государственная дума приняла этот закон в рамках нового пакета мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Правительство РФ будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, возврата платы за проезд и провоз багажа при ЧС и введении режима повышенной готовности Госдума.

Если пассажир отказывается от перевозки из-за угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, а также введения режимов повышенной готовности и ЧС, ему должны будут вернуть оплаченные за путевку средства. Порядок и сроки перечисления денег определяет кабинет министров России.

В законе уточняется, что туристические компании смогут вместо возврата денежных средств за отмененные из-за коронавируса поездки выдавать ваучеры. Клиенты смогут потратить их на равноценные путешествия в будущем. Эта поправка касается только тех договоров, которые заключили до 31 марта 2020 года.

Возможность выдавать ваучеры вместо живых денег нарушает права россиян, рассказал «360» юрист Андрей Лухин. Он уверен, что таким образом государство пытается переложить ответственность за спасение авиакомпаний в период пандемии коронавируса на пассажиров.

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.