Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

«У нас есть определенное видение схемы реализации (начисления зарплаты через СБП — прим. ред.). Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую „дорожную карту“ и к концу года этого или началу следующего такой функционал реализовать», — сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, ее цитирует РБК.

Она отметила, что при добавлении этой функции в СБП важно учесть все риски. Например, что делать, если сотрудник потеряет мобильный телефон или сменит номер — как должен быть устроен обмен подобной информацией.

По словам Бакиной, чтобы зарплата перечислялась по номеру телефона, работодатель должен будет добавить его в число идентификаторов в зарплатном реестре.

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова весной 2019-го говорила, что ЦБ разрабатывает альтернативный способ переводов для борьбы с «зарплатным рабством». Это позволит сотрудникам самим выбирать банк, которым они хотят пользоваться.