Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Решение о выпуске российской национальной валюты в цифровом виде пока не принято. Сейчас, по словам Набиуллиной, рассматривают плюсы и минусы, а также технологические риски при введении цифрового рубля.

«Нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что люди сейчас получают пенсию различными способами. Зависит от их желания: кто-то предпочитает получать выплаты наличными, кто-то — на карточку или счет, а кто-то — на почте. Поэтому, по словам Набиуллиной, пенсионеры получат возможность получать пособие и в цифровой валюте.

Информация о проекте цифрового рубля появилась в октябре этого года. Его планируют выпускать ЦБ в виде уникального цифрового кода и хранить на специальном электронном кошельке. Обмен цифровой валюты между пользователями будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.