Россияне смогут получать деньги по нетрудоспособности, беременности и родам без заявлений

Выплаты по нетрудоспособности и беременности со следующего года решили выплачивать без заявления. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

«С 1 января следующего года вступит в силу еще одно решение: граждане смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Выплаты станут начисляться автоматически, без обязательной подачи заявления. Основанием станет лишь наличие электронного больничного листа. Сами листы будут размещаться медицинскими организациями в единой информационной системе «Соцстрах».

Помимо этого, по словам Мишустина, проактивно станет предоставляться и единовременное пособие при рождении ребенка, но уже на основании данных из ЗАГС. Направлять деньги будет Фонд социального страхования прямым платежом.

Ранее сообщалось, что трем категориям пенсионеров автоматически увеличат пенсии с 1 декабря. В частности, индексация ожидает россиян, которым в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет. Пенсию им повысят до 12 088,96 рубля, то есть она увеличится фактически вдвое с 6044 рублей 48 копеек.