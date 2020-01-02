Россияне смогут платить по QR-коду в салонах связи, кофейнях и на заправках

В 2020 году можно будет оплачивать по QR-коду больший список товаров и услуг. Эксперты ожидают, что оплату введут в салонах связи, на заправках и в кофейнях.

«Мы ведем работу по подключению компаний из разных сфер: страхование, бытовая техника, салоны связи, брокеры, кофейни, заправки, интернет-площадки, а также сервис-провайдеры. Мы ожидаем, что в 2020 году все эти компании начнут принимать платежи через СБП. К ним присоединятся торгово-сервисные предприятия с небольшой маржой, для которых комиссия по картам велика, а также торговые точки, которые ранее не принимали оплату по картам», — рассказала РИА «Новости» начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк.

Одним из первых крупных банков, кто начал внедрять технологию QR, стал «Русский стандарт». Сейчас клиенты этого банка могут по коду оплачивать покупки в магазинах Wildberries, «220Вольт» и в одном из московских баров. Банк «Ак барс» ведет аналогичные переговоры с сетью аптек и несколькими крупными продуктовыми ретейлерами.

В РНКО «Платежный центр» заявили, что оплата по QR-коду позволит распространить безналичные расчеты в тех сферах, где сейчас это не очень популярно. Например, в секторах малого или микробизнеса. Там посчитали, что услуга будет целесообразна для тех ретейлеров, где клиентский трафик не интенсивный, а значит установка терминала экономически нецелесообразна.

Систему быстрых платежей запустили в январе 2019 года. Сейчас к ней подключены более 30 банков. С помощью этой системы клиенты банков могут переводить деньги по номеру телефона, даже если средства отправляются в другой банк. Кроме того, с помощью СБП можно оплачивать товары и услуги по QR-коду.