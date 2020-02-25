Россияне смогут переводить деньги по номеру телефона без комиссии до 2022 года

Россияне могут еще два года переводить деньги по номеру телефона внутри одного банка без комиссии. ЦБ разрешил банкам не платить за эту операцию до конца июня 2022 года, а значит, кредитные организации не введут комиссию для своих клиентов.

Впервые льготные условия банкам подключили в 2019 году. Система быстрых платежей позволяет кредитным учреждениям не платить комиссию при переводах денег физических лиц по номеру телефона. Каждый банк, в свою очередь, самостоятельно устанавливает сумму комиссии для своих клиентов. Некоторые решили оставить эту операцию бесплатной, в то время как другие решили брать за такой перевод 1,5% от всей суммы.

Планировалось, что нулевая комиссия будет действовать только до 2020 года, однако ЦБ РФ принял решение продлить ее еще на два года. В ЦБ уверены, что банки не станут «задирать» комиссию.

Когда бесплатный период закончится, все банки введут для своих клиентов комиссию за такие переводы, потому что и сами будут обязаны платить за эту функцию.

Нулевая комиссия действует только в том случае, если и отправители, и получатель — клиенты одного и того же банка. На перевод из одной кредитной организации в другую эта льгота не распространяется.