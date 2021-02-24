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    24 февраля 2021, 12:53

    Россияне смогут отследить свои траты за последние 3 года на сайте ФНС

    Екатерина Шамина

    На сайте ФНС появился новый сервис «Мои чеки онлайн». На нем можно отследить свои траты за последние три года.

    Россияне смогут отследить свои траты за последние 3 года на сайте ФНС

    Пользоваться сайтом легко. Нужно указать номер телефона, к которому привязана банковская карта, и адрес почты. После этого пользователю станут доступны чеки с покупками, оплаченными онлайн. Однако чеки доступны не только их владельцам, но и сотрудникам ФНС.

    Пока сервис содержит данные об оплате мобильной связи, поездках на такси через агрегаторы ИП с июня 2018 года по настоящее время.

    Руководитель Фонда развития региональной политики Илья Гращенков считает, что налоговики могут сравнить доходы и расходы и попросить объяснить, откуда разница. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «И есть вероятность, что могут попросить заплатить за потраченное „сверх меры“ за последние годы либо попробуют объявить „налоговую амнистию“, но тем, у кого явный перерасход по сравнению с доходами, к примеру, предложат зарегистрироваться как самозанятому и платить 7% с расходов», — написал он.

    В Федеральной налоговой службе (ФНС) ранее отмечали, что данный сервис поможет сократить сроки имущественных и инвестиционных вычетов.