Россияне смогут отследить свои траты за последние 3 года на сайте ФНС

На сайте ФНС появился новый сервис «Мои чеки онлайн». На нем можно отследить свои траты за последние три года.

Пользоваться сайтом легко. Нужно указать номер телефона, к которому привязана банковская карта, и адрес почты. После этого пользователю станут доступны чеки с покупками, оплаченными онлайн. Однако чеки доступны не только их владельцам, но и сотрудникам ФНС.

Пока сервис содержит данные об оплате мобильной связи, поездках на такси через агрегаторы ИП с июня 2018 года по настоящее время.

Руководитель Фонда развития региональной политики Илья Гращенков считает, что налоговики могут сравнить доходы и расходы и попросить объяснить, откуда разница. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И есть вероятность, что могут попросить заплатить за потраченное „сверх меры“ за последние годы либо попробуют объявить „налоговую амнистию“, но тем, у кого явный перерасход по сравнению с доходами, к примеру, предложат зарегистрироваться как самозанятому и платить 7% с расходов», — написал он.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) ранее отмечали, что данный сервис поможет сократить сроки имущественных и инвестиционных вычетов.