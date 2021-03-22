Россияне смогут оформить новую выплату на детей через портал госуслуг

Россияне с 1 апреля смогут оформить новую выплату на детей от трех до семи лет. Подать заявление можно через портал госуслуг, либо обратившись в отделение МФЦ, сообщил Минтруд России.

Размер выплаты по новым правилам зависит от доходов семьи. Он может достигать 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на детей в конкретном регионе. Средний размер выплат в зависимости от субъекта составит 5600, 8400 и 11 300 рублей. Всего на обеспечение выплат в 2021 году выделят 321,5 миллиарда рублей, в том числе 276 миллиардов — из федерального бюджета. В следующем году на эти цели выделят 339,5 миллиарда рублей, в 2023 году — 341,7 миллиарда.

Степень нуждаемости семьи в помощи от государства будут определять, исходя из сведений о доходах за последние четыре месяца до момента назначения выплаты. Будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты, соцвыплаты, пенсии и стипендии.

Подать заявление на получение выплат можно с 1 апреля по 31 декабря. Пересчет выплаты при этом производится уже с 1 января текущего года.