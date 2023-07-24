Деньги 24 июля 2023, 08:24 Россияне смогут «докупить» недостающий для назначения пенсии стаж Эксперт НИФИ Дайнеко предупредила, что из-за малого стажа пенсию по старости не назначат РИА «Новости»

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В России могут отказать в пенсии из-за недостаточного стажа работы или нехватки пенсионных баллов. В этом случае эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала доработать недостающие годы или «докупить» страховой стаж, сообщил сайт Ura.ru.

По ее словам, такие случаи уже происходили — россиянам не назначали пенсию из-за нехватки баллов или стажа. Недостающие годы можно доработать и после этого обратиться за назначением пенсии. Есть еще один способ — внести страховые выплаты самостоятельно.

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«Подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов. Нужно учитывать, что таким образом приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж. Специальный стаж, например „северный“, купить не получится», — сказала Ольга Дайнеко.

Деньги разрешат внести лишь за текущий год и не больше половины необходимого стажа, поэтому специалист посоветовала россиянам заранее проверять свои данные в ПФР. В 2023 году минимальная стоимость года стажа составила 42 878,88 рубля, максимальная — 343 031,04 рубля.

С 1 августа в России увеличат выплаты работающим пенсионерам. Пенсионный коэффициент поднимут с 123,77 до 371,31 рубля.