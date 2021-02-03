Россияне реже брали кредиты в первую волну пандемии

После введения в России санитарных ограничений количество заемщиков в банках сократилось на 0,8 миллиона человек. Число клиентов микрофинансовых организаций снизилось на 158 тысяч. При этом во втором квартале 2020 года начался рост ипотечных займов. Кредиты на покупку жилья взяли 0,1 миллиона новых клиентов банков.

Регулятор связал это с началом действия государственной программы льготной ипотеки и снижением ключевой ставки.

Банки и микрофинансовые организации отыграли свои потери клиентов уже в третьем квартале 2020 года. По данным на 1 октября, общее количество заемщиков составило 41,9 миллиона человек, что сравнимо с уровнем до начала пандемии (42,1 миллиона человек по данным на 1 апреля 2020 года).

Центробанк отметил, что возвращение клиентов в кредитные организации привело также к росту задолженностей. Только по банковским займам долги накопили 36,1 миллиона человек, еще 2,5 миллиона остаются должниками микрофинансовых организаций, у 3,2 миллиона клиентов есть долги и в банках, и в МФО.

Платежная дисциплина заемщиков банков и МФО сильно отличается. К 1 октября количество клиентов с просроченными долгами в микрофинансовых организациях составило 39% от всех клиентов. У банков клиентов-неплательщиков только 2%.

Регулятор отметил, что начало пандемии и введенные ограничительные меры привели к сокращению кредитования населения. Но явление оказалось временным и рынок вернулся к своим обычным показателям. Свою роль здесь сыграли возможности реструктуризации кредитов, что позволило избежать массового банкротства и вернуться к обычным платежам после кредитных каникул. Также важным оказались исторически низкие ставки на ипотеку, которые привлекли новых клиентов.

Центробанк прогнозирует рост розничного кредитования, но при этом отмечает, что рынок должен быть сбалансированным и не приводить к росту долгов у населения.