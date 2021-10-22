Россияне решили закупиться продуктами перед нерабочей неделей

Россияне решили массово закупиться продуктами перед объявленной нерабочей неделей. Такие данные привело исследование одной из платежных систем для интернет-магазинов CloudPayments. Его результаты опубликовало у себя на сайте РИА «Новости».

Исследователи обратили внимание на денежные траты, которые потребители совершили за два дня, 19 и 20 октября, после объявления новых ограничительных мер. Они заметили, что спрос на товар значительно вырос по сравнению с днями до заявления правительства о внеплановых «каникулах».

«Сильнее всего, на 31%, до 8056 рублей, выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Что весьма логично: в период неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым. На втором месте по росту среднего чека в онлайне выросли продажи детской одежды: средняя сумма онлайн-покупки выросла на 30%, до 3271 рубля», — объяснили изменения в статистике специалисты.

Но причиной резких закупок одежды и уходовой косметики, которая расположилась на третьем месте рейтинга, могли стать, конечно, не только карантинные меры, но и осеннее похолодание. Еще горожане начали скупать путевки и билеты на самолеты, желая улететь подальше от локдауна.