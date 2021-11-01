Россияне решили продать спортивный инвентарь, купленный в прошлый карантин

Россияне массово решили распродать спортивный инвентарь, купленный в прошлую пандемию. Об этом представители маркетплейсов рассказали газете «Ведомости».

Количество объявлений со спортивными товарами резко возросло после снятия ограничений 2020 года. Эксперты посчитали, что это связано с тем, что во время локдауна люди, наоборот, активно закупали себе домой такие вещи.

«В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нем, продают — этот тренд становится все более популярным», — объяснил генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Он добавил, что новые карантинные меры снова станут поводом для закупки подобных товаров, если их решат продлить. Нестабильность политики в отношении пандемии создает неустойчивость на рынке.

При этом в компании «AliExpress Россия» «Ведомостям» рассказали, что спрос на спортивные принадлежности уже пошел в гору по сравнению с прошлой неделей. Активнее всего продаются кроссовки, товары для домашнего фитнеса и кардиотренажеры.