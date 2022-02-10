Россияне рассказали, сколько смогут прожить без дохода

Большинство россиян смогут прожить в случае потери дохода не больше трех месяцев. Такой вывод можно сделать из результатов опросов банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», проведенных совместно с центром А2.

Больше половины опрошенных заявили, что смогли отложить на черный день меньше чем 100 тысяч рублей. В целом какие-либо накопления тоже есть не у всех, но все же у 79% россиян. Результаты исследования оказались в распоряжении РБК.

В прошлом году финансовое положение граждан было еще хуже: накопления были не больше чем у половины опрошенных. Сейчас ситуация такова: меньше 100 тысяч рублей имеются у 58,5% граждан, 100–300 тысяч рублей — у 38%, от 300 тысяч до одного миллиона рублей — только у 2%, а больше одного миллиона смогли отложить лишь 1,5% россиян.

О том, что в случае прекращения денежных поступлений они смогут прожить еще три месяца, сказали 62% участников исследования. В течение трех-шести месяцев — 19%, от шести до 12 месяцев — 15%. Больше одного года без дохода смогли бы прожить только 2% россиян.

К отложенным деньгам иногда все равно приходится обращаться для того, чтобы покрыть ежедневные нужды, 63% людей. Большая часть опрошенных (67%) боятся потерять средства из-за инфляции, действий мошенников или хакеров.