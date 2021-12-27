Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки

Россияне рассказали, что планируют потратить на новогодние подарки в целом примерно семь тысяч рублей — от пяти тысяч рублей близким и до двух тысяч рублей коллегам. Такие данные удалось собрать в ходе опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК, результаты достались ТАСС.

«Из числа респондентов, планирующих порадовать коллег новогодним подарком, треть (33%) рассчитывают уложиться в одну-две тысячи рублей в расчете на одного человека. Почти столько же (31%) — в сумму до одной тысячи рублей. Каждый восьмой (12%) — в две-четыре тысячи рублей, 4% — в четыре-пять тысяч рублей, а 6% — в сумму от пяти тысяч рублей», — говорят данные опроса.

Для близких россияне готовы выложить большие суммы для покупки новогоднего подарка. Так, почти половина опрошенных (47%), запланировали потратить больше пять тысяч рублей на человека. В две-четыре тысячи захотели уложиться 18% респондентов, 16% рассчитали потратиться в размере четырех-пяти тысяч, а еще 4% задумали потратить не больше одной тысячи рублей. В принципе подарить подарки близким решили 81% респондентов, но с идеей подарка на момент опроса определилась только половина из них.