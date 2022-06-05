Россияне рассказали, сколько миллионов рублей им нужно для спокойной жизни на пенсии

Только 11% россиян регулярно откладывают на пенсию. Об это свидетельствуют результаты опроса инвестиционной компании Anderida Financial Group. Ими поделилось РИА «Новости».

Согласно итогам исследования, большинство россиян хотят скопить внушительную подушку безопасности к пенсии. Ее размер примерно должен равняться четырем-пяти миллионам рублей. О таких планах рассказали более 70% опрошенных. Обратного мнения придерживается каждый десятый респондент. Только 20% понадеялись на финансовую поддержку от подрастающего поколения родных и близких.

Однако реально копят на пенсию только 11% россиян. Этот показатель вырос на два процентных пункта. У половины из этих россиян получается 7-10% от зарплаты. В денежном эквиваленте это равно примерно 6-15 тысячам рублей.

«Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, которая должна быть на счету, равную четырем-пяти миллионам рублей», — добавили исследователи.

По их данным, около трети россиян этой суммы показалось мало для жизни на пенсии. Оставшиеся респонденты — 20% рассчитывают на подушку размером миллиона рублей.