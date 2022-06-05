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    05 июня 2022, 11:21

    Россияне рассказали, сколько миллионов рублей им нужно для спокойной жизни на пенсии

    Опрос Anderida: россияне пытаются скопить к пенсии 4-5 миллионов рублей

    Анна Усачева

    Только 11% россиян регулярно откладывают на пенсию. Об это свидетельствуют результаты опроса инвестиционной компании Anderida Financial Group. Ими поделилось РИА «Новости».

    Россияне рассказали, сколько миллионов рублей им нужно для спокойной жизни на пенсии

    Согласно итогам исследования, большинство россиян хотят скопить внушительную подушку безопасности к пенсии. Ее размер примерно должен равняться четырем-пяти миллионам рублей. О таких планах рассказали более 70% опрошенных. Обратного мнения придерживается каждый десятый респондент. Только 20% понадеялись на финансовую поддержку от подрастающего поколения родных и близких.

    Однако реально копят на пенсию только 11% россиян. Этот показатель вырос на два процентных пункта. У половины из этих россиян получается 7-10% от зарплаты. В денежном эквиваленте это равно примерно 6-15 тысячам рублей.

    «Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, которая должна быть на счету, равную четырем-пяти миллионам рублей», — добавили исследователи.

    По их данным, около трети россиян этой суммы показалось мало для жизни на пенсии. Оставшиеся респонденты — 20% рассчитывают на подушку размером миллиона рублей.