Россияне рассказали, сколько денег дают детям на карманные расходы

Большинство родителей в России выделяет своим детям до 250 рублей в неделю на карманные расходы. Об этом со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка» сообщило РИА «Новости».

Идею выделения бюджета на карманные расходы своим детям поддерживает 74% россиян. Остальные же 26% опрошенных считают, что это не обязательно нужно делать.

Для 45% родителей оптимальная сумма для выделения детям на карманные расходы не превышает 250 рублей в неделю. А для 19% опрошенных — от 250 до 500 рублей. При этом 10% россиян готовы давать ребенку до 750 рублей в неделю. Порядка 13% респондентов называли сумму до 1000 рублей. При этом 12% опрошенных считают, что на карманные расходы детям можно выделять и больше 1000 рублей.

Чуть больше половины россиян (56%) в курсе, на что их дети тратят деньги. Остальные предпочитают не вдаваться в подробности личного бюджета ребенка: из них 23% таким образом приучают детей к самостоятельности, а 21% признались, что вовсе этим не интересуются.

При этом 49% взрослых россиян признались, что в детстве у них не было личных денег.

Ранее опрос показал, сколько детей в России мечтают стать богатыми.