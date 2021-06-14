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    14 июня 2021, 09:00

    Россияне рассказали, сколько денег дают детям на карманные расходы

    Александр Блинов

    Большинство родителей в России выделяет своим детям до 250 рублей в неделю на карманные расходы. Об этом со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка» сообщило РИА «Новости».

    Россияне рассказали, сколько денег дают детям на карманные расходы

    Идею выделения бюджета на карманные расходы своим детям поддерживает 74% россиян. Остальные же 26% опрошенных считают, что это не обязательно нужно делать.

    Для 45% родителей оптимальная сумма для выделения детям на карманные расходы не превышает 250 рублей в неделю. А для 19% опрошенных — от 250 до 500 рублей. При этом 10% россиян готовы давать ребенку до 750 рублей в неделю. Порядка 13% респондентов называли сумму до 1000 рублей. При этом 12% опрошенных считают, что на карманные расходы детям можно выделять и больше 1000 рублей.

    Чуть больше половины россиян (56%) в курсе, на что их дети тратят деньги. Остальные предпочитают не вдаваться в подробности личного бюджета ребенка: из них 23% таким образом приучают детей к самостоятельности, а 21% признались, что вовсе этим не интересуются.

    При этом 49% взрослых россиян признались, что в детстве у них не было личных денег.

    Ранее опрос показал, сколько детей в России мечтают стать богатыми.