Россияне рассказали о зарплате своей мечты

Россияне в среднем хотели бы получать 166 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины видят свою оптимальную зарплату более высокой, чем женщины. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомилось ТАСС.

Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех регионах РФ. В нем приняли участие более семи тысяч человек старше 18 лет.

В среднем граждане России хотели бы получать каждый месяц 166 тысяч рублей. При этом у мужчин зарплатные ожидания выше — они мечтают о 187 тысячах рублей в месяц, в то время как женщины готовы довольствоваться 138 тысячами.

В Москве уровень притязаний выше. Там мужчины хотели быть получать зарплату в размере 201 тысяча рублей, а женщины — 157 тысяч рублей.

В январе 2021 года разница в суммах желаемых зарплат у мужчин и женщин составляла 37%. К концу года она сократилась до 26%.

Ранее заслуженный экономист России Сергей Калашников назвал условия, при которых россиянам могут повысить зарплату. По его мнению, подобное произойдет, если увеличится производительность труда в стране.