Россияне рассказали о необходимой сумме на «черный день»

Россияне оценили размер сбережений на случай непредвиденных финансовых трудностей. Эта сумма составила от 240 до 580 тысяч рублей, в зависимости от региона.

Как сообщила газета «Известия», среднюю сумму по стране граждане назвали в районе 350 тысяч рублей. При этом самый высокий запрос у жителей культурной столицы. В Санкт-Петербурге размер «подушки безопасности» оценили в 582 тысячи рублей. Неожиданно, но Москва оказалась на втором месте — там респондентам потребовалось 521 тысяча рублей.

В первую пятерку по желаемому размеру финансового резерва вошли Пермь (406,5 тысяч рублей), Тюмень (402,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (396,7 тысяч рублей). Самые маленькие запросы предъявили жители Барнаула (285,9 тысяч рублей), Астрахани (282,9 тысяч рублей) и Махачкалы (240,1 тысяча рублей).

По словам доцента кафедры математических методов в экономике РЭУ им Г. В. Плеханова Никиты Моисеева, средним комфортным размером «подушки безопасности» считается 6–7 месячных зарплат.

«Таким образом, при внезапной потере источника дохода можно прожить полгода, не снижая уровня жизни, и за это время адаптироваться к новым условиям», — пояснил он.

Ранее исследования показали, что в период пандемии у 60% россиян не осталось никаких накоплений. А у кого есть деньги, смогут растянуть сумму только на полгода, если потеряют зарплату.