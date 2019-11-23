Россияне рассказали о лишних покупках в «черную пятницу»

Россияне выделили на «Черную пятницу» 15 тысяч Подробнее

В опросе приняли участие свыше двух тысяч человек из 12 российских городов. Среди респондентов распродажами больше интересуются женщины, чем мужчины (67% против 56%).

Согласно исследованию, заранее к «черной пятнице» почти никто не готовится, хотя 60% опрошенных заявили, что просматривают выгодные предложения в интернете.

41% респондентов намерены потратить на распродажах более 10 тысяч рублей. По количеству товаров больше покупают женщины, при этом мужчины готовы больше отдать за заказ.

Большинство опрошенных (61%) уверены, что не покупают лишнего. Чаще всего покупатели жалеют о купленной впрок технике (пылесос, холодильник, мультиварка), одежде, у которой не подошел размер, карнавальных костюмах и секс-игрушках.

Среди нелепых и необдуманных покупок респонденты назвали арбалет, гамак, пижаму для кота, ласты, самовар, чеснокодавку, массажер для пяток и рога Малефисенты.

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«Черная пятница» распространилась по всему миру благодаря США. Там в последний четверг ноября отмечают День благодарения, после которого наступает пятница массовых распродаж. С нее в магазинах начинается рождественский сезон.

В этом году главная распродажа года пройдет в США 29 ноября. Однако многие интернет-магазины уже проводят акции со скидками. В Китае грандиозная распродажа прошла 11 ноября и была приурочена к Дню холостяков. Россияне потратили в этот день на AliExpress рекордные 17,2 миллиарда рублей.