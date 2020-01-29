Россияне рассказали, какая зарплата заставит их работать лучше

По информации ИА Nation News, эксперты определили, что 21% опрашиваемых будет работать усерднее при увеличении зарплаты в полтора раза. А 19% респондентов — при росте зарплаты в два раза.

«При повышении на 10, 20, 30 или 40% работать лучше готовы намного меньше опрошенных — от 5 до 13%», — отметили в Аналитическом центре.

Специалисты также обнаружили, что 18% россиян, которые участвовали в опросе, уже выдают максимум возможностей на работе. Увеличение их зарплаты не повлияет на трудоспособность. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга таких респондентов 27%.